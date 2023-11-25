Эксклюзив 25 ноября 2023, 14:08 Раз нет побед, их нужно выдумать. Новые угрозы Крымскому мосту назвали обычной пропагандой Политолог Журавлев: угрозы СБУ уничтожить Крымский мост — пропаганда РИА «Новости»

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На Украине снова пообещали уничтожить Крымский мост и предупредили, что Россию ждет немало сюрпризов. Научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев объяснил «360», что подобные высказывания — элемент пропаганды как для украинцев, так и для Запада.

«Это пропаганда. Раз нет побед, значит, должны их выдумать», — подчеркнул политолог.

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Глава СБУ Василий Малюк, обратил внимание Журавлев, заговорил об уничтожении Крымского моста, чтобы оказать впечатление и на западную аудиторию, и на жителей Украины.

«Чтобы и Запад больше [денег] дал, и свои не сомневались в победе, которой нет. Надо же как-то объяснить, что „мы отважные герои очень маленького роста“», — сказал он.

Зарубежные партнеры киевского режима, по словам Журавлева, скорее всего, и так откажутся от помощи режиму Владимира Зеленского.

«И не факт, что эти заявления помогут. Чтобы Запад начал [к Украине] серьезно относиться, им придется реально взрывать мост. А получится ли? Их словам Запад уже не сильно верит», — заключил собеседник «360».