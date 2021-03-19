Ставить точный диагноз президенту США Джо Байдену можно только после полноценного клинического обследования. Об этом заявил российский психолог, руководитель отдела медицинской психологии ФГБНУ «Научного центра психического здоровья» Сергей Ениколопов. Однако патология налицо, написало РИА ФАН.

«Он старенький. В мире огромное количество старичков и старушек, которые постоянно что-то забывают. Они не могут вспомнить имена и количество своих собственных внуков. Возраст сказывается на умственной деятельности», — сказал психолог.

Однако некоторые пожилые люди обладают замечательной памятью и способностью мыслить.

Поставить человеку диагноз на расстоянии нельзя. Американского лидера могли настичь болезнь Альцгеймера, Паркинсона, опухоль в мозге, сосудистые нарушения. Список возможных причин провалов в памяти — гигантский, отметил Ениколопов. Точную причину назовут психиатры после непосредственного контакта с больным.

«О Байдене мы можем с уверенностью сказать, что он — старичок. Мы можем сомневаться в его способности принимать разумные решения. Но раз американцы его выбрали, это их проблема», — заявил эксперт.

Россию эти проблемы тоже затрагивают, но косвенно. По словам Ениколопова, раз американцы голосовали за Байдена, это говорит о проблемах с мышлением электората США.

Прошедшие президентские выборы можно назвать геронтопсихиатрическими, считает психолог. В этом и заключалась система Штатов: избиратели должны были угадать, кто из двух старичков здоровее.