Раввин Израиля назвал иммигрантов из СССР язычниками и коммунистами

По словам Йосефа, законом о возвращении воспользовались сотни тысяч граждан, которые не являются евреями. «Здесь много, много неевреев, некоторые из них коммунисты, ненавистники религии, язычники. Затем они голосуют за партии, выступающие против ультраортодоксов и против религии», — заявил он.

Заявление Йосефа вызвали возмущение у премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху. Глава правительства назвал слова раввина «возмутительными и неуместными».

«Иммиграция из стран бывшего Советского Союза является огромным благом для Израиля и еврейского народа. Правительство продолжит работу по возвращению в страну наших братьев и сестер», — заявил он.

Глава партии «Наш дом Израиль» Авигдор Либерман, призвал к отставке раввина, назвав его слова «антисемитскими и расистскими».

Депутат Кнессета Бенни Ганц заявил, что раввин должен принести извинения перед репатриантами из Советского Союза, потому что они принесли с собой культурные, научные и социальные знания. Депутат Демократического союза Тамар Зандберг призвал генерального прокурора начать расследование в отношении Йосефа за разжигание ненависти. Он отметил, что слова религиозного лидера могут привести к насилию в отношении репатриантов, которые законно получили гражданство Израиля.

Не нашел поддержки Йосеф и среди других религиозных деятелей. Раввин Ури Регев заявил, что после своих слов глава сефардской религиозной общины должен подать в отставку. Он пояснил, что все его заявления наносят ущерб иудаизму и всему народу Израиля.

Согласно закону о возвращении, гражданство Израиля может получить любой, у кого в роду есть хотя бы один еврейский дедушка. Однако главный Раввинат требует, чтобы таких людей признавали евреями только при соблюдении ими религиозных норм. Это правило не распространяется на тех, чья мама является еврейкой.

Ицхак Йосеф не в первый раз делает скандальные заявления. В 2018 году он чуть не стал фигурантом уголовного дела после того, как в своей проповеди сравнил чернокожих людей с обезьянами.