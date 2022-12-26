Мир 26 декабря 2022, 18:52 Раввин Хаим Друкман скончался в Иерусалиме

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Духовный лидер религиозных сионистов, раввин Хаим Друкман скончался 25 декабря в возрасте 90 лет. Об этом сообщило агентство Associated Press.

По данным РИА ФАН, раввин умер в медцентре «Хадасса» в Иерусалиме.

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Отмечается, что Хаим Друкман главным сторонником еврейских поселений а Синайском полуострове после войны 1967 года. Похоронят раввина 26 декабря неподалеку от его родного города на юге Израиля.

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