26 декабря 2022, 18:52
Раввин Хаим Друкман скончался в Иерусалиме
Духовный лидер религиозных сионистов, раввин Хаим Друкман скончался 25 декабря в возрасте 90 лет. Об этом сообщило агентство Associated Press.
По данным РИА ФАН, раввин умер в медцентре «Хадасса» в Иерусалиме.
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Отмечается, что Хаим Друкман главным сторонником еврейских поселений а Синайском полуострове после войны 1967 года. Похоронят раввина 26 декабря неподалеку от его родного города на юге Израиля.
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