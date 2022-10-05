Эксклюзив 05 октября 2022, 13:55 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Равновесие страха на Корейском полуострове сохранится — политолог Станкевич Политолог Станкевич объяснил, почему Южная Корея и КНДР не пойдут на открытый конфликт youtube

Читать 360tv в

КНДР испытали баллистическую ракету, США и Южная Корея запустили в ответ еще четыре. Несмотря на это, конфликт на Корейском полуострове не перерастет в открытое вооруженное столкновение. Историк, политолог, независимый аналитик Сергей Станкевич заявил «360», что ни одна из сторон не решится на атаку.

«Это одно из многих, может быть, сотен такого рода происшествий, которые происходят достаточно регулярно между Северной и Южной Кореей и в которые вмешиваются США», — объяснил он.

Реклама

Штаты имеют крупнейший постоянный контингент в Азии на территории Южной Кореи. Там служат порядка 30 тысяч полностью вооруженных американских военных. В их распоряжении тяжелая техника, в том числе оперативно-тактические ракеты. Благодаря этому США готовы вмешаться в любой наземный конфликт в этом регионе.

Реклама

Сергей Станкевич отметил, что Северная Корея официально объявила себя ядерной державой и с тех пор действительно сделала ставку на дальнейшее развитие своего ракетно-ядерного потенциала. В этом смысле никаких перемен не предвидится. Он уверен, что конфликт ограничится дипломатической активностью и периодической демонстрацией силы.

«То есть вот это равновесие страха, которое сейчас существует между Северной и Южной Кореей, и которое поддерживают США, сохранится с периодическими обострениями. Какого-либо прямого горячего конфликта не предполагается. Ни одна из сторон не решится на атаку», — сказал политолог.

Военные КНДР запустили баллистическую ракету 4 октября. Она пролетела над Японией и упала в Тихом океане, преодолев максимальное расстояние за все время испытаний. В ответ на это США и Южная Корея выпустили четыре ракеты у восточного побережья Корейского полуострова. Кроме того, американский авианосец Ronald Reagan вернулся в Японское море для обеспечения безопасности.

0 0 0 0 0 0