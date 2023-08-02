02 августа 2023, 11:48
Равнодушие США к атакам Украины на Москву оправдало терроризм Киева
Захарова: США поддержали терроризм Украины, не отреагировав на атаки БПЛА в Москве
США оправдали террористические действия Украины, никак не отреагировав на недавние попытки киевского режима атаковать Москву с помощью беспилотников. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга в ведомстве.
«По сути, США оправдали террористические методы и подтвердили, что гражданские объекты можно разрушать, ставя под угрозу жизни мирных жителей. Ни слова осуждения», — высказалась дипломат.
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В ночь на 1 августа российские ПВО сбили несколько украинских дронов. Один из беспилотников врезался в фасад Москва-Сити, еще два ликвидировали над Одинцовским и Наро-Фоминским городскими округами Московской области. Позже Украина фактически указала на свою причастность к очередной атаке дронов на столицу России.
В ООН призвали киевский режим прекратить атаки БПЛА на Москву. Заместитель официального представителя генсекретаря всемирной организации Фархан Хак высказался против ударов по любым гражданским объектам.
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