«Равнение на Вашингтон»: Пушков отреагировал на невыдачу Тихановской

Литва отказалась выдать Белоруссии экс-кандидата в президенты республики Светлану Тихановскую. Сенатор Алексей Пушков заявил, что литовские власти иначе бы и не поступили.

«Это вообще не новость — а non-news. Любопытно, а кто-то считал, что Литва, только что открывшая у себя представительство „свободной Беларуси“, поступит иначе? Прибалтийские страны в многовекторность не играют. У них один вектор — равнение на Вашингтон», — написал Пушков в своем Telegram-канале.

Ранее генеральный прокурор Белоруссии Андрей Швед сообщил, что власти Литвы отказались выдать лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую. При этом он подчеркнул, что в ответе Вильнюса не было правовых оснований для отказа. По словам Шведа, Минск принимает все возможные меры, чтобы стране выдали оппозиционеров, проходящих по уголовным делам.

Тихановская стала главой «Белорусского демократического представительства», которому власти Литвы предоставили дипломатический статус. Экс-кандидат в президенты Белоруссии отправилась в Вильнюс летом 2020 года. После этого в республике на нее завели уголовные дела.