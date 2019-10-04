Дмитрий Медведев встретился на Кубе с Раулем Кастро

На встрече также присутствовал вице-премьер России Юрий Борисов.

Глава российского правительства посетил здание Капитолия в Гаване. Председатель правительства России возложил венок к Могиле неизвестного борца за независимость Кубы. Также Медведев принял участие в церемонии передачи Государственного флага РФ для его установки в Мавзолее и мемориальной доски в честь российских специалистов, которые принимали участие в реставрации Капитолия.

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Во время своего выступления Медведев напомнил, как русские добровольцы прибыли на Кубу в 1896 году для участия в восстании против испанского колониализма.

«Это яркий пример того, что люди из нашей страны всегда были готовы прийти на помощь кубинцам, чтобы вместе отстаивать общие ценности», — приводятся слова Медведева на сайте кабмина.

В сентябре стало известно, что США ввели ограничения против Рауля Кастро и его детей.

Сейчас Раулю Кастро 88 лет. Он являлся главой государства и правительства Кубы, а также был главнокомандующим ее вооруженных сил в 2008–2018 годах.

Дмитрий Медведев находится на Кубе с двухдневным визитом. Он уже провел переговоры с лидером республики Мигелем Диас-Канелем, по итогам которых был подписан ряд совместных документов.