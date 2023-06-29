Мир 29 июня 2023, 11:19 Растущие тарифы заставили британскую королевскую семью экономить на отоплении в Букингемском дворце Telegraph: в Букингемском дворце экономят на отоплении из-за цен на энергоносители Unsplash

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Британская королевская семья понизила температуру в Букингемском дворце из-за роста тарифов на энергоносители, а также в связи с расходами на похороны королевы Елизаветы II. Об этом сообщила газета Telegraph со ссылкой на отчет о королевских финансах.

По данным издания, зимой члены королевской семьи и гости дворца жили при температуре в +19 градусов. В пустых комнатах температуру снизили еще больше. При этом старинные газовые лампы больше не используют, их хотят заменить на электрические. Кроме того, по инициативе короля Карла III выключили подогрев в бассейне.

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Газета отмечает, что в прошлом году расходы короля оказались больше заработка. В связи с этим семье пришлось воспользоваться более 20 миллионами фунтов стерлингов из своих резервов.

Английские СМИ ранее подсчитали финансы Карла III. Выяснилось, что личное состояние короля Великобритании составляет 600 миллионов фунтов стерлингов. По данным прессы, будучи принцем Уэльским Чарльзом, Карл III откладывал часть прибыли, которую получал от герцогства Корнуолл. Это помогло ему накопить состояние.