«Растоптали мораль». В МИД дали оценку антироссийским действиям властей Польши

Власти Польши идут в авангарде русофобии, очередным доказательством чего стало нападение на посла России Сергея Андреева в Варшаве в День Победы. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Польские власти перешли все мысленные границы и просто растоптали мораль, <…> потому что они не просто попустительствовали русофобии, а являются в авангарде ее, понимая при этом, к чему это может привести и уже привело», — сказала Захарова, комментируя случившееся в эфире «Соловьев. LIVE».

Нападение на Андреева произошло 9 мая на мемориальном кладбище советских воинов на улице Жвирки и Вигуры в Варшаве. Вместе с ним были супруга и коллеги. Они хотели возложить цветы к мемориалу, но им преградили путь. Агрессивная толпа, в которой были и поляки, и украинцы, кричала антироссийские лозунги о облила посла и его сопровождающих красным сиропом. После случившегося в СК РФ заявили, что дадут оценку случившемуся.