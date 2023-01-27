Мир 27 января 2023, 08:45 Растерявшегося Байдена на сцену за руку вывела первая леди США Первая леди США вывела за руку растерявшегося президента Джо Байдена Публичное достояние

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Президент США Джо Байден уже не может самостоятельно подниматься на сцену. По крайней мере, так считают авторы Telegram-канала «Пул № 3» , которые опубликовали кадры, где американского лидера выводит на сцену супруга Джилл Байден.

«Давай, поднимайся, Джо. Нет, поверь мне, ты не будешь танцевать. Мы не хотим испортить этот вечер», — говорит при этом первая леди США супруг, словно маленькому ребенку.

О немощности, неспособности контролировать свои слова во время публичных выступлений Байдена знают и говорят везде. В СМИ не раз писали, что 80-летний президент США, возможно, страдает деменцией.

Последнюю громкую нелепую оговорку он сделал 25 января, когда объявлял об очередном пакете помощи Киеву. Американский лидер назвал Украину агрессором. Мол, США оказывают военную помощь Киеву, чтобы противостоять его агрессии.

Однажды во время официального выступления Байден назвал Херсон городом Эль-Фаллуджа в Ираке, а себя — экстремистом.