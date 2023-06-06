Мир 06 июня 2023, 13:25 Рассуждения Риши Сунака о боевой авиации для ВСУ разозлили пользователей Twitter Пользователи Twitter обвинили Риши Сунака в незрелости после слов о русских военных Википедия

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Премьер-министр Великобритании Риши Сунак призвал поставить украинской армии самолеты, чтобы она выгнала со своей территории российских военных. Пользователи Twitter раскритиковали его за это, сообщило РИА «Новости».

Они обвинили Сунака в некомпетентности и расточительности, призвали прекратить финансировать киевский режим и не превращать конфликт в затяжной.

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Один из комментаторов посоветовал британскому премьеру стать мудрым лидером и подтолкнуть стороны к мирному разрешению кризиса. Другой обвинил Великобританию в разжигании вооруженного столкновения и тоже призвал заключить соглашение.

«Всегда детские комментарии у Сунака — никакой геополитической зрелости», — написал третий.

Великобритания выступила против любых мирных инициатив третьих стран, пообещала передать украинской армии беспилотники большой дальности и ракеты и анонсировала старт обучения офицеров Вооруженных сил Украины управлению американскими истребителями F-16.