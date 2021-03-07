Рассуждения о «битве за Калининград» между Россией и НАТО назвали провокацией

Польский генерал Вальдемар Скшипчак высказался по поводу возможного военного конфликта НАТО и России в «битве за Калининград». Военный эксперт Юрий Кнутов пояснил, что никаких планов по войне с альянсом у России нет, а все истории о вооруженном конфликте носят исключительно провокационной характер.

Военный эксперт Юрий Кнутов прокомментировал слова Вальдемара Скшипчака. Он заявил, что армия России в Калининградской области расположена исключительно в оборонительных целях, сообщило ИА Nation News.

«Во-первых, у России нет планов начать боевые действия в этом регионе первой. Все планы Москвы носят чисто оборонительный характер. Во-вторых, любое нападение стран НАТО на Россию является основанием для начала войны на других прилегающих к РФ европейских театрах военных действий, а также применения тактического ядерного оружия», — объяснил собеседник.

Если конфликт будет развиваться и обостряться, он может перерасти в полномасштабную ядерную войну, уверен эксперт. Это отлично понимают и в США, и в Европе, а во взаимном уничтожении никто не заинтересован. Поэтому слова поляка можно воспринимать лишь как провокацию, добавил Кнутов.

«Статья польского отставного генерала носит провокационный характер. Ее цель: очередная антироссийская истерия с целью увеличения военных расходов прибалтийских стран и Польши, а также получение безвозмездных субсидий НАТО на борьбу с якобы агрессивной Россией от руководства блока», — резюмировал Кнутов.

Ранее сообщалось, что экс-командующий Сухопутными войсками Польши Вальдемар Скшипчак считает, что Калининградская область важна при возможном конфликте между НАТО и Россией. По его мнению, в конфликте сыграют силы российского Балтийского флота и части Калининградского оборонительного района. При поддержке 6-й армии, они смогут отрезать переброску сил альянса в Прибалтику по воздуху, суше и воде. Это якобы позволит России захватить Прибалтику за два-четыре дня. Позже военные действия перейдут к польскому побережью.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов посчитал, что подобное заявление польского генерала вызвано «комплексом отставника». Чиновник напомнил, что Россия не проявляет никакой агрессии в отношении своих соседей, посоветовав Скшипчаку не строить теорий относительно военного конфликта Североатлантического альянса с РФ.