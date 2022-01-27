Расстрелявший людей в Днепре солдат служил в Нацгвардии Украины с осени

Солдат, открывший огонь по людям в Днепре, служил в Нацгвардии Украины с осени 2021 года, характеризовался положительно, отклонений у него не наблюдалось. Об этом сообщил представитель Нацгвардии Украины Руслан Музычук, передало РИА «Новости».

Солдата, устроившего расстрел, ставили в охрану завода «Южмаш». Он не относился к военнослужащим, за которыми наблюдали психологи, имел положительную характеристику, отклонений у него не наблюдали. При этом в процессе назначения в караул все солдаты постоянно проходят беседы с психологом, указал Музычук.

Пресс-офицер добавил, что военнослужащие, которых ранило при стрельбе, получил травмы конечностей.

МВД Украины ранее сообщило, что солдат Нацгвардии 2001 года рождения при выдаче оружия на территории «Южмаша» в Днепре расстрелял из автомата Калашникова караул военнослужащих. Это произошло около 03:40. Пять человек погибли, еще пять получили ранения. Всего в помещении, где солдат открыл огонь, находились 22 человека. После этого стрелок скрылся с места, прихватив с собой оружие.