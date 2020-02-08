Расстрелявший 12 человек военный захватил заложников в Таиланде

Жертвами военного, который пришел к торговому центру и начал расстреливать людей, стали 12 человек. Его все еще не смогли остановить. Он держит в заложниках 16 посетителей ТЦ.

По информации новостного агентства TNA, после стрельбы военный взял людей в заложники. Сейчас он удерживает 16 человек на четвертом этаже ТЦ Terminal 21. Вокруг здания находится полиция, все движение в районе перекрыли.

Как сообщил «Би-би-си» представитель Минобороны Таиланда, сержант Джаккрапант Томма сначала напал на своего командира на военной базе, чтобы украсть оружие. Затем он открыл огонь по буддийскому храму, а позже пришел к торговому центру в городе Накхон Ратчасима.

После случившегося в соцсетях начали появляться видео от очевидцев. На этом можно увидеть, как посетители торгового центра в панике куда-то бегут.

О нападении Томма на посетителей торгового центра сообщили днем 8 февраля. СМИ писали, что военный напал на командира, а затем открыл огонь по людям. Он вел трансляцию своего нападения в Facebook, но позже его аккаунт заблокировали. Он написал, что очень устал.