По словам генерала, он много раз заявлял, что Майдан в Киеве расстреляли грузинские снайперы. После этих слов на Цителашвили вышел Звиад Кушиташвили, который сейчас возглавляет международную неправительственную организацию «Грузинские Эмигранты». Кушиташвили заверил, что генералу достаточно приехать в Киев и публично заявить, что расстрел Майдана гражданами Грузии — выдумки Кремля.

«За что мне обещали хорошую, красивую жизнь», — добавил Цителашвили.

Протесты на площади Независимости — майдане Незалежности — в столице Украины Киеве начались в конце 2013 года. Формальным поводом для них послужил отказ действующего тогда президента страны Виктора Януковича подписать ассоциацию с Евросоюзом. Во время протестов погибли несколько десятков человек, многие из которых были убиты из снайперского оружия.

Массовые выступления привели в итоге к государственному перевороту. Янукович бежал в Россию, к власти на Украине пришли мятежники. Президентом страны стал Петр Порошенко, его поддержал беглый экс-президент Грузии Михаил Саакашвили. Свидетели рассказали, что сторонники Саакашвили перед госпереворотом группами прибывали на Украину. Их и использовали для исполнения «политических» заказов, в том числе для расстрела протестующих.