17 марта 2023, 16:28
Расследующих дело о «Северных потоках» уличили в недостаточной объективности
Помощник главы РФ Ушаков: изучению подрыва «Северных потоков» не хватает объективности
Расследование по делу о взрывах на «Северных потоках» будет необъективным без допуска России к процессу. Такое заявление сделал помощник президента РФ Юрий Ушаков. Его процитировал ТАСС.
Таким образом он отреагировал на решение представителей правительства Дании не допускать Россию к материалам расследования.
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«Совершенно неконструктивная позиция», — заключил Ушаков.
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Также он заявил, что участники расследования выбрали некорректный подход к изучению ситуации. При этом Ушаков отметил, что пока непонятно как именно представители Дании подойдут к расследованию ситуации на «Северных потоках». Однако: по словам Ушакова, сам факт недопуска России уже снижает объективность процесса по изучению случившегося.
Взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» произошли осенью прошлого года. Власти России почти сразу официально назвали эту ситуацию терактом».
Газопровод Северный поток — 2
Северный поток
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