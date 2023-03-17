Мир 17 марта 2023, 16:28 Расследующих дело о «Северных потоках» уличили в недостаточной объективности Помощник главы РФ Ушаков: изучению подрыва «Северных потоков» не хватает объективности РИА «Новости»

Читать 360tv в

Расследование по делу о взрывах на «Северных потоках» будет необъективным без допуска России к процессу. Такое заявление сделал помощник президента РФ Юрий Ушаков. Его процитировал ТАСС.

Таким образом он отреагировал на решение представителей правительства Дании не допускать Россию к материалам расследования.

Реклама

«Совершенно неконструктивная позиция», — заключил Ушаков.

Реклама

Также он заявил, что участники расследования выбрали некорректный подход к изучению ситуации. При этом Ушаков отметил, что пока непонятно как именно представители Дании подойдут к расследованию ситуации на «Северных потоках». Однако: по словам Ушакова, сам факт недопуска России уже снижает объективность процесса по изучению случившегося.

Взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» произошли осенью прошлого года. Власти России почти сразу официально назвали эту ситуацию терактом».