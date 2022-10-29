Расследования о домогательствах на подлодках начали в Королевском флоте Британии | 360°

Мир 29 октября 2022, 18:17 Расследования о домогательствах на подлодках начали в Королевском флоте Британии Глава британских ВМС Ки объявил о начале расследования случаев домогательств на подлодках

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Морской флот Великобритании ждет серьезное расследование после сообщений о домогательствах и случаях сексуального насилия на подводных лодках. С заявлением о проверке выступил Первый морской лорд Великобритании сэр Бен Ки.

На своей странице в Twitter он сообщил, что направил команду специалистов для расследования.

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«Все виновные понесут наказание вне зависимости от их звания или статуса», — подчеркнул Ки.

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С рассказом о пережитых домогательствах на подводной лодке, которые чуть не довели ее до суицида, выступила бывший офицер и первая женщина капитан субмарины на британском флоте Софи Брук. В беседе с изданием Daily Mail она рассказала, что после начала службы на флоте столкнулась с агрессией со стороны мужского коллектива и постоянными домогательствами.

По ее словам, один из подводников засовывал свои гениталии к ней в карман, другой пытался насильно целовать, третьи просто могли зажать в угол. Брук отметила, что это продолжалось так долго, что она начала наносить себе повреждения.

Моряки, добавила женщина, обращались со всеми другими женщинами, которые шли на разные ухищрения, чтобы не выходить в ночное патрулирование с мужчинами.

Источники журналистов заявили, что домогательства на подводных лодках Великобритании продолжаются уже более 10 лет после того, как руководство подводной службы отменило запрет на прием на службу женщин-новобранцев.