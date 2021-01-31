Расследование после взрыва Starship компании SpaceX начали в США

Прототип корабля взорвался 10 декабря при посадке. Его изготавливают для для полета на Марс. Глава компании SpaceX Илон Маск назвал испытание успешным, несмотря на взрыв — он подчеркнул, что в этот раз корабль смог достигнуть заданной высоты и начать приземление. До этого он никогда не поднимался на высоту восьми миль (около 13 километров).

Издание со ссылкой на источники сообщило, что испытания корабля нарушили условия ее испытательной лицензии FAA. Кроме того, повышенное внимание американского регулятора заставило компанию отказаться снова испытать звездолет SN9 — это испытание планировали провести в январе. Ракета уже была готова к полету и заправлена топливом, но FAA продолжало проверки лицензии на испытания.

«В отличие от своего авиационного подразделения, космическое подразделение FAA имеет принципиально нарушенную нормативную структуру», — написал Маск.