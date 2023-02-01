Мир 01 февраля 2023, 18:23 Расследование по делу о покушении на главу Русского дома завершили в ЦАР РИА «Новости»: дело о покушении на главу Русского дома в ЦАР Сытого передали в суд

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Правоохранители завершили расследование дела о покушении на главу Русского дома в ЦАР Дмитрия Сытого. Теперь оно находится в ведении судебного следователя, сообщил РИА «Новости» источник в полиции.

«Да, все так, но надо также понимать, что следствие продолжает на уровне прокуратуры судебный следователь», — отметил он.

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В декабре 2022 года глава Русского дома Дмитрий Сытый попал в госпиталь в Банги после покушения. У него в руках взорвалась посылка. Глава полиции ЦАР Бьенвеню Зокуэ заявлял, что Сытый ранее жаловался в местную полицию на поступающие в его адрес угрозы.

Глава МИД Франции Катрин Колонна опровергла отношение страны к покушению, назвав все домыслы пропагандой. В ответ МИД России вызвал посла Франции Пьера Леви и выразил ему протест. Дипломату указали на неприемлемость обвинения России в якобы распространении пропаганды и насилии.

Замглавы МИД России Михаил Богданов также заявил, что Русский дом не стали закрывать после покушения на Дмитрия Сытого. Здесь усилили меры безопасности.