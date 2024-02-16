Мир 16 февраля 2024, 08:40 Расследование о связах Трампа с РФ оказалось сфальсифицированным ЦРУ Substack: расследование о связах Трампа с РФ оказалось сфальсифицированным ЦРУ

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Расследование американских спецслужб о связях 45-го президента США Дональда Трампа с Россией, которое не нашло подтверждения, было сфальсифицировано ЦРУ. Об этом написал портал Substack.

В 2017 году спецслужбы опубликовали доклад, в котором обвинили Россию во вмешательстве в президентские выборы 2016 года.

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«Они сделали так, чтобы это выглядело, будто Путин поддерживал Трампа», — написали журналисты.

Издание указало, что за фальсификацией стоял возглавлявший ЦРУ Джон Бреннан. Изначально это была политическая кампания против экс-президента, а не расследование. Ему хотели навредить, а «связи с Россией» были совершенно не при чем, добавили авторы материала.

Весной 2023 года спецпрокурор Джон Дарэм опубликовал доклад, из которого следовало, что разведка так и не смогла представить доказательства сговора Трампа с Россией. Кроме того, у нее не было информации о сговоре помощников экс-президента с российскими спецслужбами.

Ранее Трамп-младший выразил сомнение, что со стороны России есть какая-то угроза, о которой говорят в Конгрессе США.