Мир 19 февраля 2023, 09:47 Расследование о роли украинских националистов в холокосте опубликовали во Франции Доктор Мутье-Битан опубликовала расследование о роли украинских националистов в холокосте РИА «Новости»

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Расследование о роли украинских националистов в массовых расправах над евреями в годы Второй мировой войны опубликовали во Франции. Автором выступила доктор исторических наук Мари Мутье-Битан. Об этом сообщил ТАСС.

В монографии Мутье-Битан объяснила, что к активному коллаборационизму украинских националистов подтолкнуло обещание Третьим рейхом независимости Украины.

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«Программа Организации украинских националистов* предусматривала погром и уничтожение евреев в Восточной Галиции. Одним из обычных методов стало ночное убийство. Например, в Чорткове польские и украинские националисты убили 500 евреев за ночь», — отметила автор расследования.

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Мутье-Битан подчеркнула, что ее монография охватывает только период с 22 июня по 11 июля 1941 года, когда регион вошел в первую фазу холокоста.

«Только в этот период националисты истребили около 11% от всего населения Восточной Галиции», — добавила она.

Мутье-Битан является ведущим сотрудником Национального центра научных исследований и доктором исторических наук. Ранее она публиковала работы «Письма вермахата» и «Поля холокоста».

Международный день памяти жертв холокоста ежегодно отмечается во всем мире 27 января.

* ОУН — запрещенная в России экстремистская организация.