Расследование мошенничества с поддельными билетами на финал Лиги чемпионов начали во Франции

Расследование массового мошенничества в связи с продажей поддельных билетов на финал Лиги чемпионов на стадион Stade de France начала прокуратура французской коммуны Бобиньи в пригороде Парижа. Об этом сообщила газета Le Parisien со ссылкой на источник в судебных органах.

По данным собеседника агентства, расследование инициировали после обращения префекта полиции Парижа Дидье Лальмана.

Финальный матч Лиги чемпионов прошел в субботу, 28 мая, в пригороде Парижа. Встречались испанский футбольный клуб «Реал» и английский «Ливерпуль». Игра завершилась победой мадридского клуба со счетом 1:0. «Реал» стал победителем Лиги чемпионов в 14-й раз. Это является рекордом турнира.

При этом начало матча было отложено на 37 минут из-за беспорядков возле стадиона. По данным СМИ, болельщики прорывались через охрану в попытке попасть на трибуны. Полиции пришлось применить против них слезоточивый газ.

Как сообщили в UEFA, причиной столкновений стала продажа большого количества поддельных билетов, которые не сработали на входе и привели к очередям. Кроме того, большое количество английских фанатов перелезли через высокие заборы без всяких разрешений на проход.