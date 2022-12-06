Мир 06 декабря 2022, 03:30 Расследование мошенничества при оформлении грантов для помощи украинцам начали в США USAID сообщило о расследовании дела о мошенничестве в отношении трех украинских НПО Pixabay

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Генеральный инспектор Агентства по международному развитию США (USAID) расследует дела о возможном мошенничестве в отношении трех неправительственных организаций из Украины. Об этом сообщило американское ведомство.

«Три украинские НПО подали на субсидии USAID предложения с похожими расходами. В ходе проверки подрядчик выявил связь между тремя организациями», — говорится в сообщении офиса инспектора.

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В ходе проверки выяснилось, что все три НПО связаны с двумя гражданами Украины. В итоге организации дисквалифицировали за нарушение правил. Инспектор расследует обвинения в мошенничестве и коррупции в рамках финансируемой США программы иностранной помощи.

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Действия НПО расцениваются как потенциальный сговор, который направлен на компрометирование процесса выделения грантов. Подобные действия могут спровоцировать завышение цен, а также появление некачественной продукции. Кроме того, это усугубит коррупцию внутри Украины и подорвет доверие США к получателям помощи, сообщило USAID.