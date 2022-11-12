Мир 12 ноября 2022, 04:50 Расследование «дела Скрипалей» определит правильность обвинений России — СМИ The Independent: расследование «дела Скрипалей» определит правильность обвинений России РИА «Новости»

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Открытое разбирательство по делу об отравлении Скрипалей поможет установить, правильно ли поступила Великобритания, обвинив в случившемся Россию. Об этом сообщило издание The Independent со ссылкой на бывшего судью Верховного суда страны лорда Хьюза.

«Часть моих функций состоит в том, чтобы определить, были ли они (представители правительства — прим. ред.) правы, [заявляя об ответственных за атаку] или нет», — пояснил Хьюз, возглавивший расследование смерти Дон Стерджес.

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При этом адвокат Кэтри Макгейхи заявила, что распространение материалов дела может привести к проведению еще одной атаки со стороны «враждебного государства или террориста».

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Бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили в марте 2018 года в Солсбери. Позже тем же нервно-паралитическим веществом отравились мужчина и женщина в Эймсбери. Власти Великобритании считают, что к покушению причастны российские разведчики. Россия категорически отвергла все обвинения. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что в связи с отсутствием доказательств дело рассыпается на глазах.