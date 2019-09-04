Следователи закончили расследование по уголовному делу американца Пола Уилана. Он находится в СИЗО по обвинению в шпионаже. Об этом сообщил адвокат Владимир Жеребенков.

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«Расследование завершено. Мы приступили к исследованию материалов уголовного дела», — цитирует Жеребенкова РИА «Новости».

Он отметил, что сроки ознакомления пока назвать нельзя — все будет зависеть от скорости работы переводчика.

Пол Уилан был задержан в Москве 28 декабря 2018 года. В тот день в гостинице «Метрополь» он передавал флеш-карту со списком сотрудников спецслужб. Его обвинили в шпионаже, но свою вину он так и не признал.

По словам адвоката, на носителе были всего лишь фотографии, сделанные во время поездки в Сергиев Посад. Друг решил подставить американца для продвижения по службе.

По словам брата, Уилан приехал в Москву, чтобы отпраздновать свадьбу друга. Судя по материалам следствия, он регулярно приезжал в российскую столицу начиная с 2007 года. Сейчас американец находится в СИЗО «Лефортово» и пробудет там до 29 октября 2019 года. Ему грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.