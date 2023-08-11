11 августа 2023, 20:15
Расследование дела Хантера Байдена будет вести спецпрокурор
Расследование дела сына президента США Хантера Байдена будет вести спецпрокурор
Специальный прокурор займется расследованием дела сына американского главы Хантера Байдена. Об этом заявил глава Минюста США Меррик Гарленд. Его слова передал ТАСС.
Министр уточнил, что таким статусом наделили прокурора в штате Делавэр Дэвида Уайсса, который сейчас и ведет дело.
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«Во вторник, 8 августа, господин Уайсс сообщил мне, что его расследование достигло такой стадии, на которой ему следует продолжать работу как спецпрокурору. И он попросил, чтобы его назначили на эту должность», — сказал Гарленд.
Оценив все обстоятельства дела, он согласился с доводами Уайсса и удовлетворил его просьбу.
Именно спецпрокурор по итогам расследования будет принимать решение, выдвигать ли обвинения в адрес Хантера Байдена.
Сына президента США обвиняют в неуплате налогов. В 2017 и 2018 годах он не заплатил более 100 тысяч долларов. За это ему может грозить год заключения. Недавно сделка Байдена с прокурором по этому делу сорвалась по неизвестным причинам.
Другое обвинение касается владения оружием во время приема запрещенных веществ. За это преступление его могут отправить в тюрьму на 10 лет.
США
Джо Байден
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