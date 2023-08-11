Мир 11 августа 2023, 20:15 Расследование дела Хантера Байдена будет вести спецпрокурор Расследование дела сына президента США Хантера Байдена будет вести спецпрокурор YouTube

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Специальный прокурор займется расследованием дела сына американского главы Хантера Байдена. Об этом заявил глава Минюста США Меррик Гарленд. Его слова передал ТАСС.

Министр уточнил, что таким статусом наделили прокурора в штате Делавэр Дэвида Уайсса, который сейчас и ведет дело.

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«Во вторник, 8 августа, господин Уайсс сообщил мне, что его расследование достигло такой стадии, на которой ему следует продолжать работу как спецпрокурору. И он попросил, чтобы его назначили на эту должность», — сказал Гарленд.

Оценив все обстоятельства дела, он согласился с доводами Уайсса и удовлетворил его просьбу.

Именно спецпрокурор по итогам расследования будет принимать решение, выдвигать ли обвинения в адрес Хантера Байдена.

Сына президента США обвиняют в неуплате налогов. В 2017 и 2018 годах он не заплатил более 100 тысяч долларов. За это ему может грозить год заключения. Недавно сделка Байдена с прокурором по этому делу сорвалась по неизвестным причинам.

Другое обвинение касается владения оружием во время приема запрещенных веществ. За это преступление его могут отправить в тюрьму на 10 лет.