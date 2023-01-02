Мир 02 января 2023, 03:37 Расслабляться рано. ЕС столкнется с последствиями энергокризиса в конце зимы «Известия»: ЕС столкнется с реальными последствиями энергокризиса в конце зимы РИА «Новости»

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Реальные последствия энергетического кризиса стране Евросоюза ощутят в конце зимы 2023 года или в следующем отопительном сезоне. Пока европейцам помогают мягкие погодные условия, считают опрошенные «Известиями» эксперты.

Страны ЕС пока неплохо справляются с энергокризисом, этому способствуют экономия и заполненные хранилища. Специалисты считают, что снижение температуры приведет к опустошению хранилищ в Европе.

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«Если будет холодать, то объемы потребления газа возрастут, а подземные хранилища начнут пустеть. Раньше в этой ситуации европейцы увеличивали ежесуточный импорт в основном за счет закупок в России, а сейчас это практически невозможно», — заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

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При этом отметил, что теплая погода не гарантирует стабильности на энергетическом рынке. Евросоюз закупал летом газ по взлетевшим ценам, теперь этот газ они вынуждены продавать по цене, в два раза ниже закупочной.

«Эту разницу они будут просить компенсировать из бюджетов своих стран. В итоге конечный потребитель не пострадает, но энергетические компании будут испытывать негативный эффект», — пояснил Юшков.

Французское правительство планирует выдавать жителям талоны на дрова из-за роста цен на энергию. К подобным мерам придется прибегнуть и в других странах Евросоюза.