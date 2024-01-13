Мир 13 января 2024, 19:18 «Рассказывает противоположные вещи». Буданова упрекнули в смене позиции по России Украинский политолог Корнейчук заявил о смене позиции главы ГУР Буданова по РФ Офис президента Украины

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Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов за полгода изменил свою позицию по России, отказавшись от заявлений о захвате новых территорий. На это обратил внимание украинский политолог Дмитрий Корнейчук в эфире YouTube-канала «Да, это так».

Корнейчук напомнил, что еще летом Буданов обещал украинцам переход в атаку и операцию по «захвату Крыма». Неудачи контрнаступления он объяснял изменениями в планах, но не отказывался от своих высказываний.

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Политолог заявил, что теперь Буданову приходится, наоборот, готовить аудиторию к завершению конфликта, так как украинские власти осознали неспособность вести затяжные бои. В результате представитель Минобороны стал чаще отмечать превосходство российской армии.

«Риторика теперь поменялась, теперь рассказывают противоположные вещи о том, что никто никуда не может продвинуться, о том, что у россиян большое количество дронов, минных полей», — отметил Корнейчук.

Ранее Буданов заявил, что контрнаступление ВСУ потерпело крах из-за большого числа у России беспилотников и минных полей.