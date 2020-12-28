Рассказавшую о вспышке коронавируса в Ухане журналистку приговорили к тюрьме

Китайская журналистка Чжан Чжань получила четыре года тюрьмы за освещение эпидемии коронавируса в Ухане. Около года назад она вела прямой эфир из города, когда еще было неизвестно о масштабах беды.

Как сообщило AFP, судебное заседание прошло в Шанхае. Чжань осудили за нарушение общественного порядка и создание проблемных ситуаций и посадили в тюрьму. Ее задержали после того, как фрагменты трансляций с рассказом о вирусе и критикой принятых властями мер распространились в соцсетях в феврале.

В знак протеста 37-летняя Чжань начала голодовку. С тех пор ее насильно кормят в изоляторе. Ее мать присутствовала на судебном заседании, где зачитывали приговор. Женщина боится, что ее дочь может умереть в тюрьме. Ведь журналистка обещала, что продолжит голодать при вынесении жесткого приговора.

Портал Lenta.ru написал, что так или иначе восемь человек были наказаны в Китае за журналистскую деятельность, связанную с эпидемией коронавируса. Позже некоторые из них заявили, что поменяли свое мнение относительно действий властей в период пандемии.

Вспышку коронавируса впервые зарегистрировали в китайском Ухане в конце 2019 года. Оттуда вирус распространился по всему миру. Сейчас ситуация в городе считается неопасной. Там в середине декабря 2020 года отменили масочный режим.