Рассказавший о разговоре Зеленского с Трампом осведомитель согласился на встречу с членами Конгресса
На встречу с членами Конгресса согласился анонимный осведомитель, который рассказал о телефонной беседе президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на американские СМИ.
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По данным издания, осведомитель поставил условие, при котором встреча с конгрессменами может состояться. Его суть в том, чтобы исполняющий обязанности директора Национальной разведки Джозеф Магуайр утвердил допуск к секретным сведениям для адвокатов осведомителя. Это необходимо для того, чтобы они могли защищать интересы своего клиента.
«Это разумная просьба, которую Комитет решительно поддерживает и ожидает, что ваш офис немедленно ее выполнит», — признал глава комитета по разведке Палаты представителей Адам Шифф.