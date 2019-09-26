Рассказавший о разговоре Зеленского с Трампом осведомитель согласился на встречу с членами Конгресса

Белый Дом опубликовал текст разговора Трампа и Зеленского Подробнее

По данным издания, осведомитель поставил условие, при котором встреча с конгрессменами может состояться. Его суть в том, чтобы исполняющий обязанности директора Национальной разведки Джозеф Магуайр утвердил допуск к секретным сведениям для адвокатов осведомителя. Это необходимо для того, чтобы они могли защищать интересы своего клиента.

«Это разумная просьба, которую Комитет решительно поддерживает и ожидает, что ваш офис немедленно ее выполнит», — признал глава комитета по разведке Палаты представителей Адам Шифф.