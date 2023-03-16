Мир 16 марта 2023, 19:28 Рассказавшего журналистам о потерях бойцов комбата ВСУ понизили в должности Командование понизило в должности офицера ВСУ после жалоб на потери РИА «Новости»

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Командира батальона 46-й бригады ВСУ с позывным «Купол» понизили в должности после его общения с журналистами американской газеты The Washington Post. Вышедшая статья не понравилась командованию. В итоге комбата перевели на должность заместителя. Об этом со ссылкой на источники в бригаде сообщило издание «Украинская правда».

Офицер пожаловался, что после потери опытных бойцов к ним на смену прислали неопытных новобранцев с минимальным набором оружия. По его словам, это ставит под большой вопрос возможность весеннего контрнаступления.

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«Не любят правду военные руководители и не хотят решать системные проблемы», — заявили источники журналистов.

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Они добавили, что офицера по решению командующего десантно-штурмовым войском ВСУ Максима Миргородского перевели на должность заместителя командира батальона учебной части. Бывший командир такого отношения не стерпел и написал рапорт об увольнении.