Историю о встрече Сталина и Гитлера нашли в фантастическом журнале. А ее всерьез рассказывал Кравчук
«Рассуждения о встрече Гитлера со Сталиным во Львове — это „инопланетяне среди нас“, из той же области. Это лженаучная фантастика», — заявил он. Его процитировало РИА «Новости».
Ныне помощник президента по культуре Мединский подчеркнул, что специально интересовался историей появления этого мифа. Он рассказал, что первоисточником стала статья в журнале «Чудеса и приключения». Материал вышел в 1990-е.
Мединский напомнил, что в довоенное время с Гитлером встречались лидеры Франции и Великобритании — Эдуард Даладье и Невилл Чемберлен. Последний «очень высоко отзывался» о фюрере.
«Я уж не говорю про Польшу», — добавил бывший глава Минкультуры.
Ранее Леонид Кравчук в передаче «60 минут» заявил, что Сталин и Гитлер в 1940-м году встречались во Львове. В студии программы обсуждали слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что СССР частично ответственен за начало Второй мировой войны.