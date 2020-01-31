Историю о встрече Сталина и Гитлера нашли в фантастическом журнале. А ее всерьез рассказывал Кравчук

Экс-министр культуры Владимир Мединский опроверг рассказ бывшего президента Украины Леонида Кравчука о том, что Иосиф Сталин и Адольф Гитлер встречались во Львове. По словам Мединского, эту историю выдумали журналисты одного журнала еще в 1990-е.

«Рассуждения о встрече Гитлера со Сталиным во Львове — это „инопланетяне среди нас“, из той же области. Это лженаучная фантастика», — заявил он. Его процитировало РИА «Новости».

Ныне помощник президента по культуре Мединский подчеркнул, что специально интересовался историей появления этого мифа. Он рассказал, что первоисточником стала статья в журнале «Чудеса и приключения». Материал вышел в 1990-е.

Мединский напомнил, что в довоенное время с Гитлером встречались лидеры Франции и Великобритании — Эдуард Даладье и Невилл Чемберлен. Последний «очень высоко отзывался» о фюрере.

«Я уж не говорю про Польшу», — добавил бывший глава Минкультуры.

Ранее Леонид Кравчук в передаче «60 минут» заявил, что Сталин и Гитлер в 1940-м году встречались во Львове. В студии программы обсуждали слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что СССР частично ответственен за начало Второй мировой войны.