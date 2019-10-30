Рассказ Трампа о ликвидации лидера ИГ* поставили под сомнение

Опасения официальных лиц Соединенных Штатов вызвали рассказы Трампа о «прекрасном псе», который исполнил боевое задание, о плане штурма убежища Абу Бакра аль-Багдади и про техническое оснащение операции. Президент США заявил, что якобы военные использовали робота. Чиновники выразили неуверенность, что эти детали имеют отношение к реальности.

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«Многие из остальных были либо засекречены, либо представляли собой чувствительную информацию с тактической точки зрения», — заявили чиновники.

Трамп рассказал, что лидер ИГ* «плакал и кричал» во время операции. Однако генерал и председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли опроверг эту информацию и заявил, что не знает, откуда президент получил такие данные.

Ранее власти США объявили, что военные ликвидировали Абу Бакра аль-Багдади, лидера «Исламского государства»*. Однако это не первый раз, когда они делают такое заявление. Например, в 2017 году они уже говорили о ликвидации аль-Багдади, но после террорист удивительным образом «воскрес». Аналитики выразили сомнения в достоверности последней информации от американских властей.

* — «Исламское государство» / ИГИЛ / ИГ — террористическая организация, запрещенная на территории РФ