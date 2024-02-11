11 февраля 2024, 23:47
Рассказ Путина об истории Руси шокировал американцев
Симоньян: США испытали шок после рассказа Путина об истории Руси
Американцев шокировал рассказ президент Владимира Путина о тысячелетней истории Руси в интервью журналисту Такеру Карлсону. Об этом сообщила главред телеканал RT Маргарита Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».
«Вы понимаете, что для американского общества это шок, что мы другие, и наш лидер — другой, вот такой», — сказала журналистка.
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Больше все жителей Соединенных Штатов поразил колледжевый уровень экскурса в историю. Если говорить о политике, то человек должен быть образованным, подчеркнула Симоньян. Американцы — другие, для них шок, что глава государства говорил об истории 25 минут, не глядя в бумажку.
«И в голову не приходит, что это просто наполненность эрудиции, базово. Такого человека, как Путин — лидера такой страны, как наша», — добавила главред RT.
По ее словам, интервью Путина Карлсону посмотрели около одного миллиарда раз на всех источниках и всех языках мира. Подсчитать количество просмотров было непросто, признала Симоньян.
Интервью
История
Владимир Путин
Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
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