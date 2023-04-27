Мир 27 апреля 2023, 15:17 Рассказ личного адъютанта Гитлера о самоубийстве фюрера рассекретили ФСБ опубликовала рассекреченные материалы о последних днях Адольфа Гитлера Википедия

Читать 360tv в

Показания арестованного и доставленного в Москву личного адъютанта Гитлера офицера СС Отто Гюнше впервые опубликовала ФСБ России. В материалах представлен рассказ помощника фюрера о последних днях его начальника.

Как отметили в ведомстве, помещенный в тюрьму НКВД Гюнше делился своими воспоминаниями с сокамерником — бывшим командиром минометного полка полковником Артуром Шварцем, который попал в плен в январе 1943 года.

Реклама

Гюнше рассказал, что в последние дни существования нацистской Германии ее руководство потеряло единую позицию. Ослабевшего Гитлера намеревался сместить главнокомандующий Люфтваффе Герман Геринг. Но в итоге он сам потерял пост и столкнулся с обвинением в неспособности организовать военно-воздушные силы.

Рейхсфюрер СС Генрих Гимлер пытался установить связь с западными державами. Когда об этом узнали в ставке Гитлера, то его тоже сняли с должности.

Гитлер после начала окружения Берлина заявил о предательстве партии и соратников. Покинуть город он отказался.

«Гитлер держал себя так, что можно было подумать, что его душевное равновесие совершенно сломлено», — говорится в показаниях Гюнше.

Уже находясь в бункере и приняв решение о самоубийстве, Гитлер находился в состоянии страха и паники. Он сильно боялся, что попадет в руки советских войск. Тела фюрера и его жены Евы Браун вынесли из бункера через задний вход. Там их облили бензином и сожгли. В процессе принимали участие шофер, личный пилот и адъютант Гитлера, а также камердинер.