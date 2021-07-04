Юлия, которая служит на Кипре в спасательном отряде Civil Defense, рассказала, как оказалась в самом пекле минувшей ночью, когда помогала людям спастись от лесного пожара. Об этом она сообщила «360».

Спасатели из отряда Civil Defense, в котором служит Юлия, работают вместе с пожарными, локализуют очаги возгорания и эвакуируют население. Обычно на пожар приезжает ближайший отряд, который есть в каждом городе, но вчера задействовали все силы.

Это был уже девятый день пожаров. Они продолжаются с прошлой субботы. Все пожары были в районе Пафоса, и впервые огонь перебрался в горы над Лимассолом и Ларнакой.

Поначалу пожар контролировали с воздуха, но после заката сменился и усилился ветер — огонь пошел в направлении новых деревень.

Спасатели пробирались сквозь горящие районы до отрезанных деревень. Они проверяли, есть ли в домах люди. Несмотря на опасность, не все из них были готовы покидать дома. Многие были уверены, что справятся своими силами.

«Это безумно страшно — находиться в деревушке, стучать в двери и понимать, что через 10–15 минут на этом месте уже будет огонь», — сказала Юлия.

По ее словам, близко к пожару стоит невыносимый гул, как от самолета. Ситуация может меняться по щелчку пальцев. Юлия призналась, что это уже не первый ее пожар, но прошлые были не такими страшными. Пожары происходили в лесах, но раньше огонь обходил деревни.

«Сердце кровью обливается, если честно, когда вспоминаю ночные кадры. Сколько людей погибло… Леса, звери. Жаль, что нет сил спасти всех», — сообщила она.

Юлия провела в эпицентре пожаров 15 часов. Она вернулась домой только утром.

Житель Кипра Тим Фадеев ранее рассказал «360», что таких масштабных пожаров на острове в современной истории еще не было.