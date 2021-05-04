Бельгийский фермер передвинул границу с Францией ради расширения участка

Фермер из Бельгии передвинул пограничный столб с Францией, мешавший ему на участке. В результате граница, установленная в XIX веке, переместилась более чем на два метра, сообщила газета Ouest-France.

Изменения обнаружили историки-энтузиасты, искавшие местные достопримечательности с помощью старинной карты. Они заметили, что один из столбов, расположенный на опушке, находится не на своем месте.

Давид Лаво, мэр приграничной бельгийской коммуны Эрлекин, выяснил, что камень переместил местный фермер.

«Он увеличил территорию Бельгии и уменьшил Францию. Это хорошая идея», — привела его слова газета La Voix du Nord.

Глава соседней французской деревни Бусинье-сюр-Рок Орели Велонек предположила, что для перемещения пограничного столба весом более 150 килограммов использовался трактор.

Бельгийские власти уже попросили фермера вернуть камень на прежнее место. В противном случае делом может заняться МИД Бельгии. Министерству придется созвать международную комиссию по демаркации, о которой не было слышно с 1930 года.

Граница между Францией и Бельгией была установлена после поражения Наполеона под Ватерлоо. Ее демаркировали в 1819 году, а официально утвердили Кортрейкским договором в 1820 году.