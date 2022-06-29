Расширение НАТО за счет Швеции и Финляндии назвали дестабилизирующим фактором

Расширение территории НАТО за счет вступления Швеции и Финляндии — сугубо дестабилизирующий фактор. Такое заявление сделал замглавы МИД России Сергей Рябков. Его слова процитировало РИА «Новости».

Он сказал, что расширение Альянса дестабилизирует международную обстановку. Рябков отметил, что российская сторона осуждает «безответственный курс НАТО, разрушающий европейскую архитектуру безопасности».

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что представители стран — участниц Альянса примут решение о членстве Швеции и Финляндии в организации 29 июня. Об этом сообщил RT. После этого пройдет процесс ратификации соответствующего документа в каждой из столиц.

О позиции России относительно расширения НАТО по направлению к границам РФ высказался пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, этот процесс длится как минимум два десятилетия — и правительство страны знает об этом. Он отметил, что Минобороны также занимается этим вопросом и укрепляет границы страны.