Расширение НАТО в Китае назвали «новой волной безумия»

Обозреватель китайской газеты «Хуаньцю шибао» Ван Имо рассказал о «многослойной логике» расширения НАТО на север и назвал это «новой волной безумия» альянса. Он предсказал, что с последствиями присоединения Финляндии и Швеции разбираться придется долго.

Шестое расширение НАТО будет оказывать на Россию сильное давление, включение в состав НАТО ранее нейтральных северных государств еще больше сожмет стратегическое пространство РФ, отметил автор. Граница НАТО с Россией практически удвоится, альянс «окружит» Балтийский флот РФ, пояснил Имо.

«НАТО — это продукт холодной войны, и его повторное расширение — это также „новое безумие“, которое пожинает дивиденды холодной войны. Конечная цель НАТО состоит не только в том, чтобы уничтожить Советский Союз, а затем свергнуть Россию», — говорится в статье.

НАТО создает условных врагов, таким образом добиваясь своей легитимности. Логика альянса — фабрикация угроз и уничтожение чужаков, считает автор материала.

Вступление в НАТО новых членов требует одобрения всех участников альянса, но пока Турция создает преграды. Однако остальные участники предпримут все усилия, чтобы «уговорить» Эрдогана поддержать общее решение.