Мир 24 мая 2023, 12:20 Расширение НАТО на восток сочли крупнейшим фактором нестабильности международной безопасности Президент Додик заявил, что идеология фашизма стала инструментом Запада в борьбе с Россией РИА «Новости»

Читать 360tv в

Политики ЕС попали в зависимость от США и открыто поддерживают власти Украины. Об этом заявил президент Республики Сербской Милорад Додик, выступая на XI Международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, в Москве, сообщил ТАСС.

«Евросоюз является фактически вассалом США, <…> ЕС открыто выступает в качестве политического и военного сторонника киевского режима», — подчеркнул Додик.

Реклама

Он напомнил, что США поставили под угрозу энергетическую безопасность Европы введением санкций против России.

Расширение НАТО на восток стало крупнейшим фактором нестабильности международной безопасности, добавил президент Республики Сербской.

Он счел идеологию фашизма инструментом Запада в борьбе с Россией.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сравнил цели НАТО с намерениями, лежавшими в основе гитлеровской политики.