Мир 26 июля 2023, 06:40 Расширение НАТО имело обратный эффект. Американский разведчик — о вступлении Финляндии Разведчик Риттер: вступив в НАТО, Финляндия создала проблемы себе, а не России Unsplash

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НАТО расширили для того, чтобы создать проблемы для России. Однако вступление Финляндии имело обратный эффект. Страна фактически превратила себя во врага соседнего государства, которое без проблем выставит свои войска вдоль границы, сообщил YouTube-каналу Danny Haiphong офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.

«Расширение НАТО, призванное ослабить Россию, в действительности имело обратный эффект. <…> Фактически [Финляндия] предстала в качестве угрозы России, и Россия отвечает соответствующим образом», — сказал он.

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Американский разведчик объяснил, что российские власти решили увеличить численность войск до 1,5 миллиона человек и создать армейский корпус в Карелии. По его мнению, им ничего не стоит в случае угрозы разместить у границы протяженностью 1,3 тысячи километров контингент и военную инфраструктуру, чтобы ответить зеркально. Финляндия в этом случае оказалась в менее выгодном положении, потому что насчитывает всего 18 тысяч военных.

В апреле Финляндия стала 31-м членом НАТО. Медиатехнолог и политолог Рамиль Харисов заявил, что теперь Россия получила законные основания разместить у границы свои ракеты и базы.