Мир 24 ноября 2023, 13:23 Расширение НАТО и игнорирование безопасности РФ приведет к ответным мерам — Песков Песков заявил о возможных ответных мерах России на расширение НАТО РИА «Новости»

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Страны Европы начали абстрагироваться от принципа неделимости безопасности, поэтому расширение НАТО не может не привести к ответным мерам со стороны России. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Его процитировал ТАСС.

«В Европе не желают прислушиваться к нашим озабоченностям, и в Европе абстрагируются от непреложного принципа неделимости безопасности», — сказал пресс-секретарь президента РФ.

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Так Песков прокомментировал заявление главы Объединенного командования НАТО по тыловому обеспечению и логистике генерал-лейтенанта Александера Зольфранка о необходимости создания «военного шенгена» альянса. По словам представителя Кремля, руководители западных стран объявили о собственной безопасности в ущерб российской.

«Именно НАТО постоянно движется со своей инфраструктурой к нашей границе. Мы не движемся в сторону натовской», — обратил внимание Песков.

Сложившаяся ситуация вызывает беспокойство российского руководства и не может не приводить к ответным мерам по обеспечению безопасности, заключил пресс-секретарь главы РФ.

Ранее Песков заявлял, что Россия не представляет никакой угрозы для европейских стран. Он подчеркнул, что ситуация обстоит ровным счетом наоборот.