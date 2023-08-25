Мир 25 августа 2023, 06:15 Расширение БРИКС нефтедобывающими странами назвали угрозой для США Политик Филиппо: включение новых стран в БРИКС говорит о глобальной революции Unsplash

Читать 360tv в

К БРИКС присоединились шесть из девяти крупнейших нефтедобывающих стран. Дальнейшее расширение блока поставит под угрозу влияние США и спровоцирует глобальную революцию, заявил на своей странице в X (бывшем Twitter) председатель французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Глобальная революция! <…> США ослабли, теперь шесть из девяти крупнейших производителей нефти — БРИКС», — написал он.

Реклама

Французский политик напомнил, что на саммите в Йоханнесбурге члены БРИКС пригласили в свой состав шесть новых членов, а именно Египет, Аргентину, Иран, Эфиопию, Саудовскую Аравию и ОАЭ. Он уверен, что это изменит расстановку сил на мировой арене и скажется на положении американцев.

Саммит БРИКС прошел в ЮАР с 22 по 24 августа, объединение выпустило итоговую декларацию. Заявки на вступление в блок подали 23 страны. Министр иностранных дел Росси Сергей Лавров заявил, что обсуждение расширения прошло не без проблем. Политолог Сергей Станкевич заявил, что БРИКС+ станет конкурентом коллективного Запада.