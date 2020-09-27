Расшифровка бортовых самописцев, которые извлекли из разбившегося военно-транспортного самолета Ан-26, может затянуться. Причина задержки — потенциальная необходимость проведения дополнительных экспертиз.

Об этом сообщил советник министра внутренних дел страны Иван Варченко. Его слова процитировал ТАСС.

«Экспертиза черных ящиков может вызвать [необходимость проведения] еще других экспертиз, и это может продлить срок экспертизы», — отметил он.

Варченко считает, что быстрой расшифровки за несколько дней ожидать не стоит. Он подчеркнул, что «скорость тут нецелесообразна», но заверил, что никто не заинтересован в затягивании этой экспертизы. Он напомнил, что Украина создала правительственную комиссию, которая занимается расследованием причин катастрофы и гарантирует, что фальсификации данных не произойдет.

«Газета.ru» напомнила, что спасатели достали черные ящики из-под обломков самолета вечером 26 сентября, на следующий день после крушения.

Самолет Ан-26 разбился под Харьковом вечером 25 сентября. На борту было 27 человек — 20 курсантов и семь офицеров. 25 человек скончались на месте, еще один умер позже, в больнице. В результате крушения выжил один человек — 20-летний курсант Вячеслав Золочевский. РИА ФАН сообщило, что его отец смог пережить сразу три авиакатастрофы.

Ранее заслуженный летчик РФ Владимир Попов рассказал URA.RU, что крушения Ан-26 можно было бы избежать, если грамотно его эксплуатировать — вовремя менять масло и запчасти, следить за состоянием самолета и проводить капитальный ремонт.