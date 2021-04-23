Расшифрован диалог принца Уильяма и его брата на похоронах принца Филиппа

Принцы Уильям и Гарри воссоединились на похоронах своего деда, принца Филиппа, и оценили траурную церемонию. Это выяснил эксперт, который по губам прочитал фразы наследников престола, написало ИА Nation News со ссылкой на Daily Express.

Герцог Кембриджский по-дружески спросил у младшего брата, что он думает о похоронах мужа Елизаветы II.

«Да, это было здорово, не так ли?», — сказал принц Уильям. «Все было так, как он хотел», — ответил герцог Сассекский. «Да, абсолютно прекрасное обслуживание и музыка», — добавил принц Уильям.

Несмотря на это принц Гарри не остался на 95-летие своей бабушки Елизаветы II, которое королева встретила 21 апреля. Он решил вернуться в США к супруге Меган Маркл, которая ждет второго ребенка.

Отношения братьев испортились после скандального интервью, которое принц Гарри и Маркл дали американской телеведущей Опре Уинфри. Поэтому даже на траурной процессии они не шли рядом, их разделил один из ближайших родственников.

Похороны принца Филиппа прошли 17 апреля, он умер 9-го числа. Герцог не дожил два месяца до своего столетия.