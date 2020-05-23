Рассекречены поддельные документы соратника Гитлера

По этим документам немецкий политик пытался бежать. По ним же можно установить подробности ареста Гиммлера.

Гиммлера и двух его товарищей задержали 22 мая 1945 года. Тогда один из главных деятелей Третьего рейха предоставил паспорт, в котором в графе «Имя» было указано «Генрих Хизингер». Там же были записано другое звание и дата рождения. Однако британская военная разведка заметила на документе ту же самую печать и детали подразделения, которые использовали в СС.

После этого рейхсфюрера задержали.

Теперь поддельный паспорт Гиммлера подарят Музею военной разведки в Шеффорде, районе Бедфордшир в Англии. Вместе с ним за витрину поставят брекеты, которые были на нацисте во время ареста. Эти вещи передала племянница подполковника Синди Ноакса, который, предположительно, допрашивал рейхсфюрера перед его смертью.

Генрих Гиммлер покончил с собой во время допроса в Великобритании 23 мая 1945 года.