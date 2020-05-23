    23 мая 2020, 17:54

    Рассекречены поддельные документы соратника Гитлера

    Алена Макаренко

    Поддельные документы рейхсфюрера СС и организатора холокоста Генриха Гиммлера рассекретили в Великобритании. Он был одним из ближайших соратников Адольфа Гитлера, сообщило «Би-би-си».

    По этим документам немецкий политик пытался бежать. По ним же можно установить подробности ареста Гиммлера.

    Гиммлера и двух его товарищей задержали 22 мая 1945 года. Тогда один из главных деятелей Третьего рейха предоставил паспорт, в котором в графе «Имя» было указано «Генрих Хизингер». Там же были записано другое звание и дата рождения. Однако британская военная разведка заметила на документе ту же самую печать и детали подразделения, которые использовали в СС.

    После этого рейхсфюрера задержали.

    Теперь поддельный паспорт Гиммлера подарят Музею военной разведки в Шеффорде, районе Бедфордшир в Англии. Вместе с ним за витрину поставят брекеты, которые были на нацисте во время ареста. Эти вещи передала племянница подполковника Синди Ноакса, который, предположительно, допрашивал рейхсфюрера перед его смертью.

    Генрих Гиммлер покончил с собой во время допроса в Великобритании 23 мая 1945 года.