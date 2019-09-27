Рассекреченный доклад о стратегии США во времена холодной войны попал в СМИ

По данным информагентства, речь идет о рассекреченном документе Стратегического командования ВВС США от 1956 года. В нем указан перечень из более чем 1200 советских городов и локаций поблизости в качестве потенциальных целей для американских ракет.

В планы Штатов также входил сброс термоядерных бомб. Они должны были взорваться не в воздухе, а на земле, поскольку основная цель заключалась в уничтожении авиабаз и ВВС СССР.

«В плане Стратегического командования ВВС США расписано „систематическое уничтожение“ городских и промышленных объектов советского блока, которое конкретно и явно было нацелено на „население“ во всех городах, включая Пекин, Москву, Ленинград, Восточный Берлин и Варшаву», — указано в материале.