Мир 08 февраля 2023, 04:57 Рассекреченные документы показали, как США хотели «умерить поведение Украину» Архив: госсекретарь Иглбергер советовал относиться к Украине как к самостоятельному игроку freepik

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Рекомендации как «умерить поведение Украины» оставил уходивший с должности госсекретаря в 1993 году Лоренс Инглбергер. Своему преемнику Уоррену Кристоферу он советовал относиться к Киеву как к самостоятельному игроку, а не придатку в отношениях с Россией. Фрагменты из рассекреченных документов опубликовало РИА «Новости».

«Экономические трудности на Украине могут усугубить трения с Россией по вопросам безопасности и расположению Черноморского флота. <…> Мы можем помочь умерить поведение Украины, если будем работать над тем, чтобы обращаться с ней как с важным самостоятельным игроком, а не придатком в наших отношениях с Россией», — писал Иглбергер в меморандуме.

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Новому госсекретарю рекомендовали уделить внимание вопросам продления с Россией действия договора о стратегических и наступательных вооружениях — СНВ-2. Инглбергер опасался, что к концу 90-х появится много новых ядерных держав, не все из которых лояльны Западу.

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Кристоферу предписывали вести работу с первым президентом России Борисом Ельциным, чтобы избежать восстановления в стране «имперского контроля».