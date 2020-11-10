Согласно анонсированным поправкам, в ОАЭ неженатым парам разрешат безнаказанно жить вместе, можно будет продавать и употреблять алкогольные напитки, а за попытки свести счеты с жизнью больше не будут преследовать.

«То, что пишут в наших новостях, рассчитано на иностранцев, которые живут в ОАЭ», — пояснил собеседник информагентства.

По его словам, многое зависит от того, в каком именно эмирате находится человек. В одних нет и не было магазинов со спиртными напитками, а в других есть точки с алкоголем.

Что касается отношений вне брака, то здесь аналогичная ситуация — смотря где, и кто кого увидит.

«Вот совсем недавно, в октябре, у нас поймали мусульман — мужчину и женщину, которые были даже не местные, и приговорили их к ста ударам плетью», — обратил внимание гид.